वीडियो में पूर्व महिला कर्मचारी को किस करते दिखे डोनाल्ड ट्रंप, वकील बोले- यह एक इनोसेंट बातचीत थी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) पर 2016 में अल्वा जॉनसन (Alva Johnson) ने आरोप लगाया था कि ट्रंप ने जबरन उन्हें किस किया. अब महिला के आरोपों का ट्रंप के वकीलों ने खंडन किया है. इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है जिस पर ट्रंप के वकीलों ने कहा है कि यह एक इनोसेंट बातचीत थी. वहीं महिला के अटॉर्नी का कहना है कि वीडियो जाहिर करता है कि महिला के आरोप सही थे. फरवरी में वाशिंगटन पोस्ट को दिए इंटरव्यू में जॉनसन ने आरोप लगाया था 24 अगस्त 2016 को फ्लोरिडा में हुई रैली में ट्रंप ने उन्हें जबरन किस किया और अपमानित करके छोड़ दिया.

Here's the video of President Trump “forcibly” kissing Alva Johnson on the mouthpic.twitter.com/9j0SPdOuYu