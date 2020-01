चीन (China) में कोरोना वायरस (Coronavirus) का प्रकोप जारी है. इससे अब तक 170 लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं. विश्वभर में 7,800 लोग इससे प्रभावित हैं, जिसमें से अधिकतर चीन में ही रह रहे हैं. वायरस को लेकर अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि ये वायरस कितना खतरनाक है और यह इतनी तेजी से लोगों के बीच कैसे फैल रहा है. भारत में भी कुछ एक मामलों में कोरोना वायरस की पुष्टि की गई है. अब कोरोना वायरस से बचने के लिए लोग अलग-अलग तरीक आजमा रहे हैं. लोग भी कोशिश कर रहे हैं जैसे-तैसे इस वायरस से खुद को बचाया जाए. इन तरकीबों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. कुछ खुद का चेहरा ढकने के लिए पानी के जार और प्लास्टिक शीट तक का इस्तेमाल कर रहे हैं.

भारत में भी बढ़ा कोरोना वायरस का खतरा, RMLअस्पताल में 5 संदिग्धों को करवाया गया भर्ती

एक एयरपोर्ट पर यात्रियों द्वारा खुद के सिर पर प्लास्टिक शीट बांधे होने की तस्वीर भी वायरल हो रही है. एक तस्वीर में तो एक महिला ने खुद को प्लास्टिक शीट में कवर किया हुआ है. यहां तक कि लोग सामान को भी प्लास्टिक से ढक रहे हैं.शंघाई से पर्थ (ऑस्ट्रेलिया) जा रही एक महिला ने हेलमेट पहना हुआ था. बता दें कि इस बीच बहुत सी एयरलाइन्स ने चीन के लिए आने-जाने वाली हवाई यात्राओं को रद्द कर दिया है.भारत में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायरस को लेकर जागरुक रहने को कहा है.

ट्विटर पर ये कुछ ट्वीट्स हैं जो कि वायरल हो रहे हैंः

Most auspicious Chinese face shield, brought to you by Ling Ling's Smiling Dragon Water Cooler Co. #coronaviruspic.twitter.com/dall7plb98