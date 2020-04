Coronavirus:तबलीगी जमात के प्रमुख मोहम्मद साद ने अपने कार्यकर्ताओं से किया अब ये अपील...

भारत में कोरोनावायरस (Coronavirus) का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत में कोरोनावायरस से संक्रमितों की संख्या 18985 हो गई है. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1329 नए मामले सामने आए हैं और 44 लोगों की मौत हुई है. देश में कोरोना से अब तक 603 लोगों की मौत हो चुकी है, हालांकि 3260 मरीज इस बीमारी को हराने में कामयाब भी हुए हैं. इधर इस वायरस के भारत में प्रसार को लेकर चर्चाओं में रहे तब्लीगी जमात के प्रमुख मोहम्मद साद ने अपने कार्यकर्ताओं और मुस्लिमों से अपील की है कि जो कोविड-19 बीमारी के इलाज के बाद ठीक हो गए हैं वो ब्लड डोनेट करें उन लोगों के लिए जो अभी बीमार हैं ताकि उनके ब्लड से प्लाज्मा निकाल कर अन्य बिमार लोगों का इलाज हो सके.

Tablighi Jamaat Chief Mohammad Saad appeals to Jamaat's workers and all Muslims who have been cured of COVID19 to donate blood plasma for those still infected and under treatment. pic.twitter.com/ztuvcNGbOY