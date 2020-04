Coronavirus update: अमेरिका में कोविड-19 से पिछले 24 घंटे में 2700 से अधिक लोगों की मौत

भारत सहित दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर जारी है. इस वायरस के संक्रमण में दुनिया भर में 25 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं. जिनमें 80 प्रतिशत मामले यूरोप और अमेरिका में पाए गए हैं.सबसे अधिक यूरोप महाद्वीप में संक्रमण हुई है अब तक 1,230,522 लोग संक्रमित हुए हैं जबकि 108,797 लोगों की मौत हो चुकी है. साथ ही अमेरिका में कोरोना का कहर जारी है अब तक अमेरिका में 788,920 मामले सामने आ चुके हैं. एएफपी के अनुसार पिछले 24 घंटे में अमेरिका में 2700 से अधिक लोगों की मौत हो गयी है.

More than 2,700 dead in United States from #Coronavirus in last 24 hours: AFP news agency quoting tracker