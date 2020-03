कोरोनावायरस का नया टेस्ट : अब 2 दिन नहीं, सिर्फ 5 मिनट में हो सकेगी कोविड-19 की पुष्टि

मेडिकल डिवाइस बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एबॉट लेबोरेटरीज ने कोरोनावायरस (coronavirus) के संक्रमण की जांच के लिए एक पोर्टेबल टेस्ट का प्रदर्शन किया है. कंपनी का दावा है कि यह टेस्ट पांच मिनट में इस बात का पता लगा सकता है कि कोई व्यक्ति कोरोनावायस से संक्रमित है या नहीं. कंपनी ने कहा कि इससे तेजी से कोरोनावायरस के मामलों की जांच हो सकेगी. कंपनी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी. कंपनी ने विज्ञप्ति में कहा कि यह टेस्ट उसके ID NOW प्लेटफॉर्म पर होगा. यह एक छोटा, हल्का और पोर्टेबल डिवाइस है, जो मोलिक्यूलर प्रौद्योगिकी पर काम करता है.

एबॉट लैब ने प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि अमेरिका खाद्य एवं औषधि प्राधिकरण (FDA)ने कोरोनावायरस का पता लगाने के लिए मोलिक्यूलर प्वाइंट ऑफ केयर टेस्ट के लिए आपातकालीन उपयोग मंजूरी (EUA) जारी कर दिया है. यह टेस्ट पांच मिनट में पॉजिटिव और 13 मिनट में निगेटिव रिजल्ट दे सकता है. हल्का और छोटे होने के नाते इस उपकरण को क्लीनिक में भी प्रयोग किया जा सकता है. इस डिवाइस का इस्तेमाल अमेरिका में इन्फ्लुएंजा ए और बी, स्ट्रेप ए और आरएसवी परीक्षण के लिए पहले से किया जा रहा है.

BREAKING: We're launching a test that can detect COVID-19 in as little as 5 minutes—bringing rapid testing to the frontlines. https://t.co/LqnRpPpqMMpic.twitter.com/W8jyN2az8G