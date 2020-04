Coronavirus: कोविड-19 के खिलाफ 'जंग' में मदद के लिए नेपाल ने PM नरेंद्र मोदी को दिया धन्‍यवाद, किया यह ट्वीट.. Coronavirus Pandemic: कोरोना वायरस की महामारी से कोई भी देश इस समय अछूता नहीं है. भारत सहित दुनियाभर के सभी देश इसका सामना कर रहे हैं. भारत के पड़ोसी देशों में भी कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्‍या में इजाफा हो रहा है. कोरोना के खिलाफ इस जंग में मदद के लिए नेपाल (Nepal) के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (K P Sharma Oli) ने भारत के पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को धन्‍यवाद दिया है. नेपाल के पीएम ने एक ट्वीट करके कहा, 'COVID-19 महामारी से लड़ने के लिए नेपाल को 23 टन आवश्यक दवाओं की मदद के लिए मैं भारत के प्रधानमंत्री @नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं. नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्‍वात्रा द्वारा आज इन दवाओं को स्वास्थ्य मंत्री भानुभक्‍त धकाल को सौंपा गया.'दवाओं की इस खेप में मलेरिया की दवा हाइड्रोक्‍सी क्‍लोरोक्विन भी शामिल है.

I thank Prime Minister Shri @narendramodi ji for India's generous support of 23 tonnes of essential medicines to Nepal, to fight COVID-19 Pandemic. The medicines were handedover to the Minister for Health and Population today by the Ambassador of India.