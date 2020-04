अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप ने WHO की फ़ंडिंग रोकने का आदेश जारी कर दिया है

Coronavirus Outbreak: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) ने विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) की फ़ंडिंग रोकने का आदेश जारी कर दिया है. इसका ऐलान उन्होंने एक प्रेस कॉन्‍फ्रेंस करके किया. कुछ दिन पहले ही ट्रंप ने WHO की फंडिंग रोकने की धमकी दी थी. अमेरिका के राष्‍ट्रपति ने आरोप लगाया कि WHO ने कोरोना के ख़तरों को लेकर समय रहते आगाह नहीं किया. इसने अमेरिका को एहतियातन क़दम उठाने से रोका और चीन की तरफ़दारी करता रहा. WHO को मदद देने वाले देशों में अमेरिका का पहला स्‍थान है और उसके फंडिंग रोकने को बड़ा फैसला माना जा रहा है और इसके दूरगामी परिणाम होंगे. अमेरिका के अलावा चीन, जापान और जर्मनी भी डब्‍ल्‍यूएचओ को मदद मिलती है.