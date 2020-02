सोशल मीडिया पर पिछले कुछ दिनों से एक भयावह वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ एक शख्‍स का मजाक बनाते हुए उसे भला-बुरा कह रही है. भीड़ के हाथों बुरी तरह प्रताड़‍ित होने के बाद शख्‍स रोने लगता है. मामला सैन फ्रांसिस्‍को का है. आपको बता दें कि शख्‍स कूड़ा बीन रहा था.

एक ट्विटर यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, "कृपया इस वीडियो को अपने दोस्‍तों और परिवार के साथ शेयर करें. यह निम्‍न स्‍तर हैं, गरीब आदमी सिर्फ अपने परिवार का पेट भरने की कोशिश कर रहा था. उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था. यह जाहिल, अमानवीय और घिनौना है. मैं इस आदमी और उसके परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूं. अगर आपके पास कोई सूचना हो तो कृपया संपर्क करें."

शेयर किए गए वीडियो में दिख रहा है एक शख्‍स हाथों में छड़ लिए उस पीड़‍ित की तरफ बढ़ रहा है और उसके सिर पर मार रहा है. वहीं आसपास खड़े लोग हंस रहे हैं, जिसके बाद पीड़‍ित भाग जाता है. वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि उस शख्‍स के हाथ में पॉलीथीन बैग्‍स हैं और वह फिर से अपना सामान लाने के लिए आगे बढ़ता है.

बात यहीं खत्‍म नहीं होती. आसपास मौजूद लोग उसे चोर समझकर उसकी पिटाई करने लगते हैं. वीडियो में आप आगे देख सकते हैं कि एक शख्‍स चिल्‍लाते हुए कहता है, "मुझे एशियाई लोगों से नफरत है."

