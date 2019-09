मानव की एक लाख साल पहले की विलुप्त प्रजाति को मिला चेहरा, वैज्ञानिकों ने उनके DNA से दिया ये रूप

हमारे डेनिसोवंस (Denisovans) पूर्वज (मानव की विलुप्त प्रजाति जो साइबेरिया से दक्षिण पूर्व एशिया में फैली थी), जो एक लाख साल पहले धरती पर रहते थे, वे कैसे दिखते होंगे, इसका अब तक सिर्फ अनुमान लगाया जाता था. डेनिसोवंस की गुलाबी रंग की हड्डियां, तीन दांत व निचला जबड़ा होता था, लेकिन अब उन्हें एक चेहरा भी मिल गया है. आनुवांशिक डेटा का इस्तेमाल करते हुए वैज्ञानिकों ने अब इन लंबे समय से खोए हुए पूर्वजों का पुनर्निर्माण किया है.

इजरायल के जेरूसलम के हिब्रू विश्वविद्यालय के शोध के लेखक लिरान कार्मेल ने कहा, "हमने डेनिसोवंस की स्केलेटल (कंकाल) एनाटमी के पहले पुनर्निर्माण को प्रस्तुत किया है."

For first time: Researchers from #Israel reconstructed look of man who became extinct 50,000 yrs ago. Team from the Hebrew University managed to put together complete anatomical profile of Denisova human based on tip of pinky finger only. pic.twitter.com/yCbuGTsJO8