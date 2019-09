समुद्र में मिली अजीबो-गरीब आंख वाली 'डायनासोर मछली', Photo देख लोग बोले - कितनी डरावनी है ये

नॉर्वे के समुद्री किनारे से एक अजीब दिखने वाली मछली की फोटो वायरल हो रही है. इस रेयर फिश (Rare Fish) की बहुत लंबी पूंछ है और बहुत बड़ी आंखें है. 19 साल के ऑस्कर नाम के गाइड ने इसे समुद्र से निकाला. नॉर्डिक सी एंगलिंग कंपनी के इस गाइड समुद्र में फिशिंग के लिए उतरा था. तभी इसकी नज़र इस रेयर मछली पर पड़ी.

मेट्रो रिपोर्ट्स के मुताबिक यह गाइड ब्लू हैलिबट मछली (Blue Halibut) की तलाश में नॉर्वे के एन्डोया द्वीप पर आया था, उसे तभी ये एलियन जैसी मछली दिखी.

ऑस्कर ने बताया कि हम लोग हैलिबट नाम की मछली की तलाश में थे. हमने समुद्र में चार हुक्स डाले थे. सिर्फ 30 मिनट के अंदर ही ये मछली एक हुक में फंस गई.

ऑस्कर ने आगे बताया कि ये मछली कुछ-कुछ डायनासोर की तरह दिखती (Dinosaur Like Fish) है और उन्होंने पहले कभी ऐसी मछली नहीं देखी है.

आप भी देखिए ये डायनासोर जैसी दिखने वाली मछली...

Oscar Lundahl was trying to catch blue #halibut when he found the unusual #fish on the end of his line off the coast of #Norway. pic.twitter.com/0SCVK5n5od