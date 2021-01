मालिक अस्पताल में था भर्ती, रोज सुबह से शाम तक हॉस्पिटल के बाहर इंतजार करता रहा डॉगी

CBS न्यूज ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को साझा किया है. डॉगी का नाम बोनकुक है जिसका मालिक केमल सेंटर्क है. उस डॉगी को वीडियो में अस्पताल के गेट के बाहर बैठा हुआ देखा जा सकता है, जो अपने मालिक के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के इंतजार कर रहा है.

CBS न्यूज ने लिखा है, "जब से उसके प्यारे मालिक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, यह डॉगी हर दिन अस्पताल आता है और बाहर गेट पर बैठ जाता है और अपने मालिको को देखने के लिए इंतजार करता है."

Ever since her beloved owner was hospitalized, this dog walks to the hospital every day and sits outside, waiting to see him ???? pic.twitter.com/0erjUUH45w