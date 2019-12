कुत्ते ने रसोई में दिखाया मजेदार डांस, Viral Video को देख लोगों ने कहा- ''यह कितना प्यारा है''

सोशल मीडिया पर एक बीगल कुत्ते का मजेदार वीडियो काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो में कुत्ता पीछे चल रहे गाने पर बड़े मजे से नाचता हुआ दिख रहा है. वीडियो को फ्लोरिडा की वेन्डी बरेनग्रूर ने अपने फेसबुक हैंडल पर शेयर किया है.

वीडियो में यह बीगल कुत्ता, जिसका नाम बेली है रसोई में खड़े होकर कुछ डांस स्टेप कर रहा है. वीडियो में बीगल अपने मालिक के साथ डांस करता हुआ दिख रहा है और अपने पिछले पैरों पर खड़ा नजर आ रहा है. वह अपने आगे के दोनों पैरों से डांस कर रहा है.

वीडियो की शुरुआत में बीगल अपने मालिक के साथ ऐसे ही नाच रहा है लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि पीछे से कोई उसकी वीडियो बना रहा है तो वह तुरंत ही मुड़ जाता है और दोबारा से नाचने लगता है. ऐसा करते हुए काफी खुश लग रहा है और इस वजह से कुत्ते का यह वीडियो वायरल हो रहा है.

इस वीडियो को फेसबुक पर अब तक 1 मिलियन से अधिक लोग देख चुके हैं. वहीं ट्विटर पर भी यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है और लोग अलग-अलग तरह से रिएक्शन दे रहे हैं.

Dog said dance more, speak less pic.twitter.com/UBkgUf6ocm

This dog dancing to Reggaeton is the best thing you'll ever see today pic.twitter.com/hRojKOJ5iP