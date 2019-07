अमेरिकी उत्पादों पर भारत के टैरिफ को लेकर फिर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, Tweet कर कही यह बात...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मंगलवार को एक बार फिर अमेरिकी उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने के लिए भारत पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि 'अब इसे और स्वीकार नहीं किया जाएगा.' ट्रंप की यह प्रतिक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हाल में बातचीत और व्यापार से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए सहमति बनने के कुछ दिन बाद आई है. अमेरिकी राष्ट्रपति भारत की ओर से अमेरिकी उत्पादों पर 'लगाए गए ऊंचे शुल्क' के कड़े आलोचक रहे हैं.

India has long had a field day putting Tariffs on American products. No longer acceptable!