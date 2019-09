अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर की भारत-पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश, कहा-...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश की है. संयुक्त राष्ट्र महासभा पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर मुद्दे (Kashmir Issue) पर मध्यस्थता की पेशकश की. डोनाल्ड ट्रंप ने आज चौथी बार दोनों देशों के बीच मध्यस्थता की पेशकश की, जिसपर भारत ने हमेशा कड़ा विरोध जताया है. संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) की बैठक में शामिल होने ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ यहां पहुंचे थे. बता दें कि एक दिन पहले भी ट्रंप ने मध्यस्थता की पेशकश की थी.

#WATCH New York: US President Donald Trump says, "I think as far as Pakistan is concerned, India, their talking, I'm certainly willing to help. I think they would in a certain way like my help. But they've to both want it. They have very different views & I'm concerned about it." pic.twitter.com/Zst6saTWfd