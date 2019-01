डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय मूल के इस पुलिस अफसर को बताया 'राष्ट्रीय हीरो', कहा - अमेरिका का दिल टूट गया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय मूल के पुलिसकर्मी रोनिल "रॉन" सिंह को "राष्ट्रीय हीरो" बताया. रोनिल की हाल ही में कैलिफोर्निया में हत्या कर दी गई थी. ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका का दिल उस दिन टूट गया था जब "अवैध विदेशी" ने उस युवा अधिकारी की "नृशंस हत्या" की थी.

26 दिसंबर को एक ट्रैफिक स्टॉप के दौरान न्यूमैन पुलिस विभाग के 33 वर्षीय कॉर्पोरल सिंह की एक अवैध शरणारर्थी ने कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी. ट्रम्प ने सिंह के परिवार के सदस्यों और सहकर्मियों के साथ बात की थी. सिहं जुलाई 2011 में पुलिस बल में शामिल हुए थे.

'दीवार' पर ज़ोर देने के लिए भारतीय मूल के पुलिस अधिकारी की हत्या का ज़िक्र किया डोनाल्ड ट्रंप ने

ट्रम्प ने कहा, ‘‘क्रिसमस के एक दिन बाद अमेरिका का दिल उस वक्त टूट गया. जब कैलिफोर्निया में एक युवा पुलिस अधिकारी की एक अवैध विदेशी ने बर्बरता से हत्या कर दी थी, जो सीमा पार कर यहां आया था. एक अमेरिकी हीरो की जान एक ऐसे व्यक्ति ने ले ली जिसे हमारे देश में होने का कोई अधिकार ही नहीं था.''

भारत की गीता गोपीनाथ बनीं IMF की पहली चीफ इकोनॉमिस्ट, जानिए उनके बारे में खास बातें

कैलिफोर्निया की पुलिस ने मेक्सिको के गुस्तावो पेरेज अरियागा नामक 33 वर्षीय अवैध शरणार्थी को सिंह की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया है. ओवल कार्यालय से राष्ट्र को किए अपने पहले संबोधन में, ट्रम्प ने मेक्सिको सीमा के साथ दीवार बनाने का मुद्दा उठाया.

#SantaAnaPD pays respects to Newman PD CPL. Ronil “Ron” Singh in Modesto, CA. Our thoughts and prayers are with the family and the Newman, CA community. pic.twitter.com/beNFxd8mO3