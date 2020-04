डोनाल्ड ट्रंप का दावा- अमेरिकी सैनिकों पर हमले की तैयारी कर रहा ईरान, बोले- ऐसा हुआ तो चुकानी होगी बहुत भारी कीमत

अमेरिका (America) और ईरान (Iran) के बीच तनाव कम नहीं हुआ है. इसी साल जनवरी में अमेरिका ने इराक (Iraq) की राजधानी बगदाद के अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर हवाई हमला किया था. इस हमले में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के मुखिया और उसकी क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था के आर्किटेक्ट जनरल कासिम सुलेमानी (Qasem Soleimani) समेत कई लोगों की मौत हो गई थी. जिसके बाद ईरान ने अमेरिका से सुलेमानी की मौत का बदला लेते हुए इराक स्थित दो अमेरिकी बेस पर एक दर्जन से ज्यादा मिसाइलें दागीं. ईरानी मीडिया ने दावा किया था कि इस हमले में दर्जनों अमेरिकी सैनिक मारे गए, जबकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इसका खंडन किया था. इस घटना के करीब तीन महीने बाद दोनों देशों के बीच एक बार फिर तनातनी बढ़ती दिख रही है. एक खुफिया जानकारी मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को भारी कीमत चुकाने की चेतावनी दे डाली है.

Upon information and belief, Iran or its proxies are planning a sneak attack on U.S. troops and/or assets in Iraq. If this happens, Iran will pay a very heavy price, indeed!