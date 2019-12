अमेरिकी राष्ट्रपति को करना होगा महाभियोग का सामना, डोनाल्ड ट्रंप को जीत की उम्मीद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चलाने को हरी झंडी दे दी है. नैंसी पेलोसी ने गुरुवार को घोषणा की कि प्रतिनिधि सभा डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए मसौदा तैयार करें. महाभियोग की घोषणा के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर जीत का भरोसा जताया.

....This will mean that the beyond important and seldom used act of Impeachment will be used routinely to attack future Presidents. That is not what our Founders had in mind. The good thing is that the Republicans have NEVER been more united. We will win!