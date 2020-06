इस भारतीय-अमेरिकी को ट्रंप बना सकते हैं वॉशिंगटन की सबसे ऊंची अदालत का जज, किया इशारा

फिलहाल वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के क्रिमिनल डिविज़न में सीनियर लिटिगेशन काउंसल यानी वरिष्ठ अभियोग वकील के तौर पर काम करते हैं, वहीं अपीलीय विभाग के डिप्टी चीफ का ओहदा भी संभालते हैं.

उन्होंने 2012 में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जॉइन किया था. इसके पहले वो वॉशिंगटन, डीसी में ही मेयर ब्राउन के ऑफिस और LLC and Covington & Burling, LLP के साथ प्राइवेट प्रैक्टिस करते थे. लॉ स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने United States Court of Appeals for the Second Circuit में जज चेस्टर जे. स्ट्रॉब के लॉ क्लर्क के तौर पर काम किया था.

उन्होंने ड्यूक यूनिवर्सिटी से BA (सहप्रशंसा के साथ) किया. फिर यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया स्कूल ऑफ लॉ से अपनी ज्यूरिस डॉक्टर की डिग्री ली. उन्होंने वहां पर वर्जीनिया लॉ रिव्यू के नोट्स ए़़डिटर के तौर पर भी काम किया था. यहां वो Order of the Coif के सदस्य भी थे, जो अमेरिका में लॉ ग्रेजुएट्स की ऑनर सोसाइटी है.

