Coronavirus से जंग में भारत ने दिया अमेरिका का साथ, तो ट्रंप बोले- न केवल भारत, बल्कि मानवता की मदद करने के लिए PM मोदी को धन्यवाद

इससे पहले ट्रंप ने दवाई न भेजने पर भारत के साथ ऐसा ही रुख अख्तियार करने की धमकी दी थी. ट्रंप ने कोरोना वायरस टास्कफोर्स ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस में कहा कि भारत अमेरिका के साथ अच्छा कर रहा है और मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखता कि भारत अमेरिका के दवा के ऑर्डर पर रोक जारी रखेगा. उन्होंने कहा, 'मैंने रविवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और मैंने कहा था कि अगर आप हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन की आपूर्ति को मंजूरी देते हैं तो हम आपके इस कदम की सराहना करेंगे. यदि वह दवा की आपूर्ति की अनुमति नहीं देते हैं तो भी ठीक है, लेकिन हां, वे हमसे भी इसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद रखें.'

दूसरी ओर फंडिंग रोकने की ट्रंप की धमकी पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के डायरेक्टर जनरल ने कहा, 'कोरोना वायरस के राजनीतिकरण से क्वारंटाइन रहें. दलगत, विचारधारा और धार्मिक मतांतर से ऊपर उठें. जहां दरार होती है, वहां वायरस घुसकर हमें हरा सकता है. किसी देश की व्यवस्था चाहे जितनी भी अच्छी हो लेकिन राष्ट्रीय एकता के बिना वह खतरे में होगा. राजनीतिक दलों के पास खुद को सिद्ध करने के दूसरे बहुत से मुद्दे होंगे, कृपया इस वायरस को राजनीति का हथियार न बनाएं.'

Extraordinary times require even closer cooperation between friends. Thank you India and the Indian people for the decision on HCQ. Will not be forgotten! Thank you Prime Minister @NarendraModi for your strong leadership in helping not just India, but humanity, in this fight!