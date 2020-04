डोनाल्‍ड ट्रंप ने WHO पर चीन को लेकर पूर्वाग्रही होने का आरोप लगाया है (AFP फोटो)

Coronavirus Outbreak: अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप (Donald Trump) ने मंगलवार को विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन (WHO) को उनके देश की ओर से दिए जाने वाली वित्‍तीय फंड (US funding) में कमी करने की धमकी दी. उन्‍होंने कोरोना वायरस की महामारी के दौरान WHO पर चीन को लेकर पूर्वाग्रही होने का आरोप लगाया है. अमेरिकी राष्‍ट्रपति ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि WHO को की जाने वाली फंडिग पर पर वे अब 'मजबूत पकड़' रखेंगे. गौरतलब है कि डब्‍ल्‍यूएसओ की फंडिंग का अमेरिका सबसे बड़ा जरिया है.