Coronavirus: US में 1 लाख के करीब मौतों के बीच ट्रंप ने कहा- अमेरिका रिकवरी की ओर, ये है वजह

लॉकडाउन के चलते दो महीनों तक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज (New York Stock Exchange) पर फिजिकल फ्लोर ट्रेडिंग शुरू की गई है. इस बीच कोरोनावायरस वैक्सीन को लेकर सकारात्मक संकेतों के चलते मार्केट में अच्छी ट्रेडिंग दिखी. Dow Jones Industrial Average में 2.4% का उछाल दिखा, वहीं S&P 500 भी 1.2% के उछाल के साथ ऊपर चढ़ा.

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा कि स्टॉक मार्केट में बड़ा उछाल आया है. राज्यों से लॉकडाउन हटाना चाहिए.उन्होंने ट्वीट किया, 'स्टॉक मार्केट में बड़ा उछाल. DOW 25,000 के पार, S&P 500 3,000 से ऊपर.राज्यों को जल्दी से जल्दी खुलना चाहिए. हम तय वक्त से पहले ही ग्रेटनेस की ओर से बढ़ रहे हैं. हां मुश्किलें आएंगी लेकिन अगला साल बहुत ही अच्छे वक्त में शामिल होगा.'

Stock Market up BIG, DOW crosses 25,000. S&P 500 over 3000. States should open up ASAP. The Transition to Greatness has started, ahead of schedule. There will be ups and downs, but next year will be one of the best ever!