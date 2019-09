डोनाल्ड ट्रंप ने Greta Thunberg को लेकर ट्वीट में लिखा- 'हैप्पी यंग गर्ल...', ट्रोलर्स ने यूं लगाई लताड़

अमेरिका में आयोजित हुए संयुक्त राष्ट्र के उच्चस्तरीय जलवायु सम्मेलन के दौरान 16 साल की पर्यावरणविद् ग्रेटा थनबर्ग (Greta Thunberg) ने अपने भाषण दुनियाभर के लोगों को झकझोर कर रख दिया. ग्रेटा ने अपने भाषण में संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस सहित दुनिया के बड़े नेताओं को काफी लताड़ा, जिसके बाद स्पीच का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गया. इसी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने भी ट्वीट किया. हालांकि उनके बयान पर सोशल मीडिया पर सवाल उठ गया. ग्रेटा के स्पीच पर ट्रंप द्वारा 'हैप्पी यंग गर्ल' कहने पर लोगों ने ट्रोल कर दिया.

16 साल की लड़की ने UN में अपने भाषण से नेताओं को लताड़ा, बोली- हमें धोखा देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने ट्वीट में लिखा, ''वह बेहद खुशहाल युवा लड़की (हैप्पी यंग गर्ल) नजर आ रही है, जो उज्ज्वल और अद्भुत भविष्य की तलाश में है. देख कर अच्छा लगा!''

She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! https://t.co/1tQG6QcVKO