शराब के नशे में इतना धुत्त था ड्राइवर, बिना टायर के ही चला रहा था कार

कुछ लोग गाड़ी चलाते वक्‍त नियम कानून को ताक पर रख ड्राइविंग करते हैं. युनाइटेड किंगडम में ऐसी ही एक घटना में पुलिस ने एक आदमी को शराब पीकर गाड़ी चलाने के जुर्म में गिरफ्तार किया है. हैरान कर देने वाली बात ये है कि आदमी ने इतनी शराब पी हुई थी कि उसे होश ही नहीं रहा कि वह एक टायर के बिना ही कार चला रहा है.

Specials from #Rotherham found this Peugeot tonight and arrested its driver for an expired license, no insurance, leaving an RTC, not showing up to court (x2) and last but by no means least, for driving whilst so incredibly drunk he failed to realise he was missing a tyre ????‍♂️????‍♂️ pic.twitter.com/kF8yo7mfvs