Viral Video में देखिए बादल को चीरते हुए एयरप्लेन ने की ग्रैंड एंट्री, पहले नहीं देखा होगा ऐसा

आपने एयरप्लेन की कई वीडियोज़ देखी होंगी. लेकिन बादलों की चीरती हुई प्लेन की ऐसी एंट्री आपने पहले नहीं देखी होगी. ट्विटर पर अमीरात एयरलाइन (Emirates Airline) ने एक मज़ेदार वीडियो शेयर किया है, जिसमें इसी एयरलाइन का एक प्लेन बादलों के बीच से निकलते हुए लैंड कर रहा है. इस 10 सेकेंड के वीडियो को अभी तक 2.7 लाख से ज्यादा बार देखा गया है.

इस वीडियो को शेयर करते हुए अमीरात एयरलाइन ने लिखा, "इस तरह आप लेते ग्रैंड एंट्री."

Now that's how you make a grand entrance. Video credit: Tom Jones pic.twitter.com/ojAOguED4D

गल्फ न्यूज़ के मुताबिक ये वीडियो लंदन गेटविक (London Gatwick) एयरपोर्ट का है, जहां A380 प्लेन की सफेद बालों में से निकलते हुए लैंडिग दिखाई गई है.

ये वीडियो जिसने भी देखा वो इसे रीट्विट किए बिना रह नही पाया.

what an entrance think he might have something to do with it :)