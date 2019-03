Ethiopian Plane Crash: छुट्टियां बिताने निकला था पूरा परिवार, प्लेन हादसे ने छीन ली सबकी जान

इथोपियन एयरलाइन्स विमान दुर्घटना में मारे गए 157 लोगों में एक भारतीय परिवार के छह सदस्य भी शामिल है. इथोपियन एयरलाइन्स का बोइंग 737 मैक्स-8 रविवार को नैरोबी के लिए उड़ान भरने के कुछ मिनट बाद ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. विमान में सवार सभी 157 लोगों की मौत हो गई थी.

कनाडा के प्रसारण निगम ने ब्राम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन के हवाले से बताया कि पन्नागेश वैद्य (73) उनकी पत्नी हंसिनी वैद्य, (67) उनकी बेटी कोशा वैद्य (37), उनके पति प्रेरित दीक्षित (45) और उनकी दो बेटियों अनुष्का और आश्का की भी विमान हादसे में मौत हो गई.

सूरत के रहने वाले वैद्य दंपति भारतीय नागरिक थे. उनकी बेटी तथा उनका पति और दोनों बेटियां भारतीय मूल के कनाडाई थे. ब्राउन ने बताया कि कनाडा में रहने वाला यह परिवार केन्या में छुट्टियां मनाने जा रहा था.

उन्होंने कहा, ‘‘यह इस परिवार के लिए एक अविश्वसनीय दुखद स्थिति है.'' वहीं दीक्षित के माता-पिता के मुताबिक दंपति अपनी बेटियों तथा अपने ससुर पन्नागेश वैद्य एवं सास हंसिनी वैद्य के साथ मोमबासा जा रहे थे.

