शादी कर रहा था शख्स, तभी स्टेज पर शादी के जोड़े में पहुंच गई गर्लफ्रेंड और फिर...देखें VIRAL VIDEO

एक शख्स स्टेज पर अपनी होने वाली पत्नी के साथ शादी की रस्म (किस करना) पूरी करने वाला होता है कि तभी अचानक उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहां पहुंच जाती है. शख्स की एक्स गर्लफ्रेंड शादी का जोड़ा पहनकर स्टेड पर चढ़ जाती है और उसके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगती है. लेकिन शख्स नहीं मानता. ये सब देख उसकी होने वाली पत्नी गुस्से में स्टेज से चली जाती है.

मामला चीन का है. सोशल मीडिया पर एक लव ट्राएंगल वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ये पूरा वाकया कैद हो जाता है. एक्स-गर्लफ्रेंड घुटने पर बैठकर लड़के के सामने ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है कि 'गलती मेरी थी' (It was my fault).

Groom's ex-partner shows up at wedding party in bridal gown



Bride is left in shock after her groom's ex-girlfriend crashes their wedding wearing a bridal gown and begs him to go back to herhttps://t.co/9hIegNcxL5 via @MailOnlinepic.twitter.com/lLleXzorVY