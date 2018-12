610 साल पुरानी मस्ज़िद के हुए तीन टुकड़ें, 300 पहियों वाली रोबोट मशीन से जाया गया नई जगह, देखें PHOTOS

610 साल पुरानी एक मस्ज़िद (Mosque) को गाड़ी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ले जाया गया. इस मस्ज़िद का वज़न करीब 2,500 टन (करीब 23 लाख किलो) था. इतनी भारी मस्ज़िद को ले जाने के लिए कोई साधारण नहीं बल्कि 300 पहिए वाली एक रोबोट गाड़ी का इंतेज़ाम किया गया. यहां तस्वीरों में देखें कैसे शिफ्ट की गई ये मस्ज़िद.

बता दें, ईयूबी मस्ज़िद (Eyyubi Mosque) तुर्की (Turkey) के प्राचीन शहर हसनकेफ में मौजूद थी, जिसे तुर्की के चौथे सबसे बड़े बांध इलीसु (Ilısu) को बनाने के लिए वहां से हटाकर हसनकेफ के न्यू कल्चर पार्क फील्ड में ले जाया गया. हरियत डेली न्यूज़ के मुताबिक ऐसा माना जा रहा था कि हसनकेफ शहर में बांध बनने की वजह से बाढ़ आ सकती है, जिस वजह से ये शहर पूरा डूब सकता है. इस मस्ज़िद के अवाला इस जगह प ईसाईयों और मुस्लिमों के प्रार्थना स्थल के अवशेषों वाली करीब 6,000 गुफाएं भी मौजूद हैं.

