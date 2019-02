फेसबुक ने लॉन्च किया 'अनसेंड' फीचर, ऐसे कर सकेंगे Messages को हमेशा के लिए Delete

सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक (Facebook) ने अपने मैसेंजिंग एप मैसेंजर (Facebook Messenger) के लिए 'अनसेंड' (Unsend) फीचर जारी किया है, जो यूजर्स को चैट थ्रेड से 10 मिनट के अंदर अपने मैसेज को डिलीट करने की सुविधा देगा. द वर्ज की रिपोर्ट में बताया गया, "फेसबुक ने कहा है कि आईओएस (IOS) और एंड्रायड (Android) पर उनके मैसेंजर के नवीनतम वर्शन में नया फीचर आज से उपलब्ध होगा. कंपनी ने कहा कि नई क्षमता जकरबर्ग (Mark Zuckerberg) की शक्ति पर आधारित है, लेकिन मैसेंजर पर लोगों को व्यापक कार्यक्षमता प्रदान करने के लिए इसमें कुछ सुधार किया गया है."

यह वाट्सएप (WhatsApp) के अनसेंड फीचर (Unsend Feature) की तरह ही है. इस सुविधा से यूजर्स को दो विकल्प मिलते हैं. पहला 'रिमूव फॉर एवरीवन' (Remove For Everyone) और 'दूसरा रिमूव फॉर यू (Remove For You).' ये विकल्प मैसेंजर पर भी अब उपलब्ध है.

फेसबुक के स्वामित्व वाले फोटो-मैसेजिंग एप इंस्टाग्राम (Instagram) पहले से ही 'अनसेंड' क्षमता को सपोर्ट कर रही है और यूजर्स को पर्सनल या ग्रुप चैट में भेजे गए मैसेजेज को डिलिट करने की सुविधा देती है.

इनपुट - आईएएनएस

