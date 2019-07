पुजारी बोला इन महिलाओं को नहीं मिलती जन्नत, गुस्से में लड़की ने किया ऐसा, देखें VIDEO

पुजारी धर्म या भगवान से जुड़ी कुछ भी बातें करें, उन्हें फॉलो करने वाले सभी बात मान लेते हैं. लेकिन जहां बात किसी पर पर्सनल कमेंट की हो, तो लोग भड़क जाते हैं. ऐसा ही कुछ हुआ ब्राजील (Brazil) के एक चर्च में, जहां एक पादरी ने महिलाओं के बारे में ऐसी बात कही कि वहां मौजूद सभी महिलाएं और लड़कियां भड़क गईं.

दरअसल, ब्राजील के एक चर्च में पादरी या पुजारी वहां मौजूद 50 हज़ार लोगों को उपदेश दे रहे थे. इसी दौरान वो औरतें के लिए बोल पड़े कि मोटी महिलाओं को जन्नत (हेवन) में जगह नहीं मिलती.

इस बात को सुन एक लड़की को इतना गुस्सा आया कि वो भीड़ से उठकर स्टेज पर गई और पादरी को जोरदार धक्का दिया. वो सिर्फ यहीं शांत नही होती, धक्का देने के बाद वो खुद भी भीड़ में कूद जाती है.

She shoved him because he said fat women won't go to heaven pic.twitter.com/lkL4qwplic — ???????? (@zemunna) July 18, 2019

इस बीच पादरी को भीड़ बचा लेती है. पादरी उठकर वहां मौजूद भक्तों को कहता है कि वो ठीक है.

सोशल मीडिया पर वीडियो पर वायरल हुआ और लोगों ने लड़की की जमकर तारीफ की. भीड़ ने लड़की को हीरो बताया. यहां देखिए इस वाकिए के बाद लोगों ने क्या-क्या कहा.

God job, how can a so called "man of God" say such word's.

I guess God wanted to give him a push. — Gagan Sidana (@Gagansidana) July 20, 2019

A person who does not knows his future... how can he judge others future... — Kavita (@KMahajan10) July 19, 2019

Right punishment — shivani dhiman (@shivani_dhiman) July 20, 2019