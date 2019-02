पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की पोती फातिमा भुट्टो ने भारतीय पायलट की रिहाई की मांग की, कही ये बात

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो की पोती और लेखिका फातिमा भुट्टो ने बुधवार को इमरान खान सरकार से भारतीय वायुसेना के उस पायलट को रिहा करने के लिए कहा जिसे एक हवाई संघर्ष के बाद पाकिस्तान ने पकड़ लेने का दावा किया है. भारतीय पायलट को बुधवार को उस समय कथित रूप से पकड़ लिया गया जब वह अपने मिग 21 बाइसन विमान से सुरक्षित बाहर निकल गए थे. हालांकि वह नियंत्रण रेखा पार करके पाकिस्तान की ओर गिरे. भुट्टो ने न्यूयार्क टाइम्स में लेख में लिखा, ‘‘मैं और कई अन्य युवा पाकिस्तानी हमारे देश से आग्रह करते हैं कि शांति, मानवता और प्रतिष्ठा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के एक संकेत के तौर पर भारतीय पायलट को रिहा कर दिया जाए जिसे पकड़ा गया है.

पाक की हिरासत में भारतीय पायलट, जेनेवा संधि के तहत आएगा मामला

Pakistan must maintain this profoundly moral stand. It would be an important gesture to release the captured Indian airforce pilot. Our commitment at this moment must be to peace and humanity.