कंटेस्टेंट से पूछा गया पीएम मोदी पर सवाल, जवाब में बोलीं - गायों से ज्यादा महिलाओं पर ध्यान दें...

मिस कोहिमा ब्यूटी पेजेंट (Miss Kohima pageant) के दौरान इस प्रतियोगिता में शामिल हुई कंटेस्टेंट से एक सवाल पूछा गया. सवाल पीएम मोदी (PM Modi) से जुड़ा था. कंटेस्टेंट लड़की से पूछा गया 'अगर पीएम मोदी तुम्हें इन्वाइट करें तो तुम उनसे क्या कहोगी?' इसके जवाब में लड़की ने कहा, 'अगर मुझे भारत के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने चैट के लिए बुलाया तो मैं उनसे बोलूंगी कि गायों से ज्यादा महिलाओं पर ध्यान दें.' कंटेस्टेंट का ये जवाब सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे. आप खुद ही देखिए ये वीडियो...

Miss Kohima 2019 beauty pageant:

"If PM of our country Modi invites you to chat with him, what would you say?"