पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गिलानी हुए कोरोना पॉजिटिव, बेटे ने इमरान सरकार पर लगाए आरोप

अब जब गिलानी की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव हाई है तो उनके बेटे कासिम ने ट्वीट कर इमरान सरकार पर निशाना साधा. कासिम गिलानी ने अपने ट्वीट में लिखा, 'इमरान खान सरकार और नेशनल अकाउंटिबिलिटी ब्यूरो का धन्यवाद! आप मेरे पिता की जिंदगी को खतरे में डालने में कामयाब हुए. उनका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है.'

Thank you Imran Khan's govt and National Accountibilty Burearu! You have successfully put my father's life in danger. His COVID-19 result came postive. pic.twitter.com/VxiEXFOkZA