इस सिंगर ने किया ऐसा Tweet, अब जिंदगीभर फ्री में मिलेगा चिकन सैंडविच

हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता कि उसे महज एक ट्वीट करने के कारण जीवन भर के स्वादिष्ट चिकन सैंडबिच मुफ्त खाने को मिले, लेकिन अमेरिका की एक महिला द्वारा कोलंबिया जिले के एक रेस्टोरेंट के खाने की प्रशंसा वाला ट्वीट वायरल हो गया, जिसके बाद उसे यह सौगात मिली. यह ट्वीट 24 वर्षीया संगीतकार ब्री हाल (Brihall) ने किया था, जिसका स्टेज नाम 'ला हारा' (Lahara) है.

उनके इस ट्वीट से रोमिंग रोस्टर नाम के रेस्टोरेंट का कारोबार काफी बढ़ गया और उसके फ्राइड चिकन सैंडविच को खाने के लिए लोग लाइन लगाने लगे.

While Popeyes is cool and all if you live in the DMV area you should check out Roaming Rooster in DC. It's Black owned, and the founder Mike is Ethiopian born. He grew the family business from a food truck and has always been kind pic.twitter.com/kxS40kETlc