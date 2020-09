GII 2020: ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत ने लगाई 4 पायदान की छलांग, 48वें स्थान पर बनाई जगह

पिछले पांच वर्षों में भारत की प्रगति अभूतपूर्व रही है। 2015 में, भारत सूची में 81 वें स्थान पर था. 2016 में, यह 15 स्थानों की छलांग लगाकर 66 वें स्थान पर पहुंच गया. 2017 में, यह 6 स्थानों पर फिर से 60वें स्थान पर पहुंच गया. 2018 में, भारत 57 वें स्थान पर उतरने के लिए तीन और रैंक पर चढ़ गया. पिछले साल इस सूची में 52 वें स्थान पर 5 स्थान की छलांग लगाई. इस साल, देश आखिरकार शीर्ष 50 में पहुंच गया और 48 वें स्थान पर सूचीबद्ध है.

Global Innovation Index 2020 released a few minutes ago.https://t.co/0vv49tyJTi

Happy to see India jump by 4 ranks to 48 now.



Here is India's steady climb...

2020 (48)

2019 (52)

2018 (57)

2017 (60)

2016.(66)

2015.(81)