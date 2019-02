Google पर 'टॉयलेट पेपर' सर्च करने पर आया पाकिस्तानी झंडा, ये निकली असली वजह

खास बातें गूगल पर टॉयलेट पेपर सर्च करने पर आया पाकिस्तानी झंडा स्क्रीनशॉट्स सोशल मीडिया पर वायरल गूगल ने कहा पाकिस्तानी झंडे का चित्र दिखने का कोई साक्ष्य नहीं

सर्च इंजन गूगल (Google) पर 'बेस्ट टॉयलेट पेपर इन द वर्ल्ड' (Best Toilet Paper in the World), 'बेस्ट चाइना-मेड टॉयलेट पेपर' (Best China Made Toilet paper) या सिर्फ 'टॉयलेट पेपर' (Toilet Paper) सर्च करने पर रिजल्ट में पाकिस्तान का झंडा (Pakistan Flag) आ रहा है. दक्षिण कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादी हमले (Pulwama Attack) के बाद इस तरह के पोस्ट सामने आए हैं. गूगल पर हुई इस गड़बड़ी के स्क्रीनशॉट्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मीम्स, पोस्ट्स और स्टेटस अपडेट्स में वायरल हो गए हैं.

गूगल के प्रवक्ता ने कहा, "हम मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि गूगल चित्र पर इस तरह की खोज का परिणाम पाकिस्तानी झंडा (Pakistan Flag) दिख रहा है." प्रवक्ता ने बताया कि कई समाचार संस्थानों ने एक पुराने स्क्रीनशॉट का जिक्र किया है जो 2017 का बताया जाता है. प्रवक्ता ने कहा, "हमने इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं देखी कि ये परिणाम ऐसे दिख रहे हैं जैसे कि बताए जा रहे हैं."

पाकिस्तानी झंडों की तस्वीरों के अलावा, टॉयलेट पेपर-संबंधी सर्च करने पर गूगल इससे संबंधित विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स दिखा रहा है.

गूगल कुछ विशेष विषयों को सर्च करने पर अक्सर आपत्तिजनक रिजल्ट दे चुका है.

इससे पहले 'फेकू', 'पप्पू' और 'इडियट' सर्च करने पर रिजल्ट में क्रमश: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi), कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) की तस्वीरें आती थीं.

