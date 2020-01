वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरन में ग्रेटा थुनबर्ग से पूछा कैसे Haters को करती हैं हैंडल, कहा- ''इसके अलावा...''

17 साल की जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता (Climate Change Activist) ग्रेटा थुनबर्ग (Greta Thunberg) हाल ही में दावोस (Davos) में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) की वार्षिक बैठक में पहुंची. यहां अन्य युवा जलवायु कार्यकर्ताओं के साथ एक पैनल चर्चा के दौरान जब उनसे पूछा गया कि आप अपने हेटर्स (Haters) से कैसे डील करती हैं तो इसपर उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया. इसकी जगह उन्होंने कहा, ''इसके अलावा भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में लोगों को अधिक जानने की जरूरत है''.

स्वीडन की रहने वाली ग्रेटा ने कहा, ''मैं यहां कुछ ऐसा कहना चाहती हूं, जिसे लोग ज्यादा जानना चाहते होंगे बजाए इसके कि मैं अपने हेटर्स से कैसे डील करती हूं''. बता दें, सोशल मीडिया पर ग्रेटा को कई बार जलवायु परिवर्तन को लेकर किए जा रहे उनके काम के लिए ट्रोल किया गया है. पैनल चर्चा के दौरान, इसे होस्ट कर रहे शख्स ने वहां मौजूद ग्रेटा और अन्य जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ताओं से हेटर्स को लेकर सवाल किया था.

हेटर्स के सवाल पर ग्रेटा द्वारा दिए गए जवाब को लोगों ने काफी पसंद किया और वहां मौजूद सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगें. इस पैनल डिस्कशन का नाम, ''फॉर्गिंग ए सस्टेनएबल पाथ टूवर्ड्स कॉमन फ्यूचर'' था. नीचे दिए गए वीडियो में 44.30 मिनट पर देखें ग्रेटा ने कैसे दिया इस सवाल का जवाब.

हेटर्स के सवाल को इग्नोर करने के बाद उन्होंने आईपीसीसी द्वारा जारी की गई रिपोर्ट पर बात करते हुए कहा कि दुनिया भर में तापमान बढ़ रहा है. उन्होंने कहा, ''CO2 का वैश्विक उत्सर्जन कम नहीं हुआ है और यही हम यहां इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं''.

ट्विटर पर कई लोग उनके द्वारा दिए गए इस जवाब को काफी पसंद कर रहे हैं और अलग-अलग टिप्पणियां कर रहे हैं.

