इन मैले जूतों को कितने दाम में खरीदेंगे आप? कंपनी ने रखी ये कीमत, उड़ा मज़ाक

जूतों के लिए हर कोई क्रेज़ है. साल 2019 में जिस तरह कैज़ुअल शूज़ या कहें स्पोर्ट्स शूज़ का ट्रेड है ठीक उसी तरह साल 2018 में कैनवस शूज़ हॉटेस्ट ट्रेंड थे. फैशन में अप-टू-डेट रहने वाले लोग इन ट्रेंड्स पर खूब पैसा बहाते हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल ब्रैंड गुच्ची (GUCCI) एक ऐसा शूज़ ट्रेंड लाया है, जो लोगों को शायद ही पसंद आए. क्योंकि इस ट्रेंड का नाम है 'Dirty Shoes'.

जी हां, अभी तक आपने यूट्यूब (YouTube) पर जूते साफ और चमकाने की वीडियोज़ देखी होंगी. लेकिन अब रुकिये, क्योंकि ट्रेंड गंदे जूते पहनने का है.

लग्ज़री ब्रैंड गुच्ची (GUCCI) अपने क्रूज़ 2019 कलेक्शन में स्कूल में पहने जाने वाले जूतों के शेप और मटीरियल से इंस्पायर्ड होकर स्नीकर कलेक्शन लाया है. इन्हें Screener Sneakers (स्क्रीनर स्नीकर) नाम दिया गया है. इस शूज़ की खासियत है 70s के क्लासिक ट्रेनर्स को डिस्ट्रेस इफेक्ट देकर मार्केट में लाना.

इन जूतों को विंटेज इफेक्ट देने के लिए इसमें ऑफ-व्हाइट रंग का बिना पॉलिश वाला लेदर का इस्तेमाल किया गया है. इसकी कीमत रखी गई है 870 डॉलर यानी करीब 61,913 रुपये.

Dirty Shoes

सोशल मीडिया पर जिसने भी इन 'डर्टी शूज़' की कीमत सुनी, कमेंट्स करने से खुद रोक नहीं पाया. यहां देखिए कि लोग किस तरह इन जूतों का मज़ाक उड़ा रहे हैं....

The Emperor has new clothes - ridiculous! pic.twitter.com/bRjccd3oYH — Sue Atkins (@SueAtkins) February 13, 2019

Today....words fail me! — Lorralee Dobrijevic (@LorraleeDobrij3) February 13, 2019

There are many better things that I can buy with £615 — Andrew Maddox (@MaddoxSport) February 13, 2019

Really, lol — Anya (@Anya85939553) February 13, 2019