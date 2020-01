Happy New Year 2020: तस्वीरों और वीडियो में देखें दुनियाभर में कैसे मनाया गया नए साल का जश्न

खास बातें दुनियाभर में आतिशबाजी के साथ नए साल का किया गया स्वागत कई देशों में अलग-अलग तरह से मनाया गया नए साल का जश्न लोगों ने धूमधाम से किया नए साल का स्वागत

नया साल 2020 (New Year 2020) के मौके पर केवल देश ही नहीं बल्कि दुनियाभर में हर्षोल्लास का माहौल देखने को मिला. जैसे ही घड़ी में बारह बजे वैसे ही सभी जगह आसमान में आतिशबाजी होने लगी. इमारते रंगीन रोशनी से जगमगाने लगी और लोग एक दूसरे को नए साल की बधाई देते हुए नजर आए. दुनियाभर में अलग-अलग जगह पर अलग-अलग तरह से नया साल मनाया गया और एएनआई ने अपने ट्विटर पर कई जगहों की तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया.

#WATCH Australia: Sydney rings in the New Year; celebrations at Sydney Harbour. pic.twitter.com/2TeXZjQyT6 — ANI (@ANI) December 31, 2019

नयूजीलैंड के ऑकलैंड में भी धूमधाम से नए साल का स्वागत किया गया. इस दौरान वहां के स्काई टॉवर पर आतिशबाजी के वीडियो को एएनआई ने शेयर किया है.

जापान के टोक्यो में भी नए साल पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां काफी तादात में लोग नया साल मनाने के लिए इकट्ठे हुए.

हांग कांग में भी काफी धूमधाम और आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया.

#WATCH: Hong Kong rings in the New Year; celebrations at Victoria Harbour. pic.twitter.com/aEwHGiTOy9 — ANI (@ANI) December 31, 2019

थाइलैंड के चाओ फ्राया नदी पर भी आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न मनाया गया.

#WATCH: Thailand rings in the New Year; fireworks display along the Chao Phraya River. pic.twitter.com/EJYLAqflmI — ANI (@ANI) December 31, 2019

यूएई में भी दुबई के बुर्ज खलीफा पर आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया.

#WATCH: United Arab Emirates rings in the #NewYear; fireworks display at Dubai's Burj Khalifa pic.twitter.com/7lXvMyUl1Q — ANI (@ANI) December 31, 2019

टर्की के इस्तानबुल में भी आतिशबाजी के साथ नए साल का जश्न मनाया गया.

ग्रीस में भी धूमधाम के साथ नए साल का स्वागत किया गया.

#WATCH Greece rings in the #NewYear; fireworks display at Acropolis of Athens pic.twitter.com/XXGiHtgkrl — ANI (@ANI) December 31, 2019

फ्रांस में भी आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया गया.

#WATCH France rings in the #NewYear; fireworks display at the Arc de Triomphe in Paris pic.twitter.com/aBoMg8RWHY — ANI (@ANI) December 31, 2019

देशभर में भी अलग-अलग तरह से नए साल का जश्न मनाया गया. मुंबई में लोगों ने गेट वे ऑफ इंडिया पर नए साल का जश्न मनाया.

वहीं चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में भी नए साल की पूर्व संध्या पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था.