इस वेबसाइट ने सिख मेयर को अरब तानाशाह के रूप में दिखाया, बताई ये वजह

न्यूजर्सी स्थित एक वेबसाइट एक तस्वीर में छेड़छाड़ कर आलोचना के निशाने पर आ गई है. तस्वीर में एक सिख मेयर को अरब के एक तनाशाह के रूप में दिखाया गया है.

अमेरिकन बाजार की रिपोर्ट के अनुसार, वेबसाइट हडसन माइल स्क्वायर व्यू ने होबोकेन मेयर रवि भल्ला की एक तस्वीर प्रसारित की जो कामेडी फिल्म 'द डिक्टेटर' में ब्रिटिश अभिनेता साचा बारोन कोहेन द्वारा निभाए गए चरित्र से मेल खाती है.

फोटो एक स्टोरी के साथ दी गई जो कर में बढ़ोतरी से संबंधित थी. इसमें कहा गया कि भल्ला अपने पद की समस्त शक्तियों का इस्तेमाल टैक्स में बढ़ोतरी के लिए कर रहे हैं जिसे नगर परिषद ने मंजूरी नहीं दी है.

वेबसाइट के मुताबिक, भल्ला ने तीन फीसदी कर बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया जिसे नगर परिषद ने घटाकर एक फीसदी कर दिया.

This is a global conspiracy against Sikhs l- photoshopping prominent leaders pics to depict them in wrong light



I condemn it strongly & stand in solidarity with @RaviBhalla, the first turbaned Sikh elected as mayor in US

People behind this mischief shd be booked fr racial attack pic.twitter.com/SVnw5UjU9j