गोवा या ऊटी नहीं, ये शहर है Honeymoon के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, PHOTOS के साथ जानें डिटेल

कहते हैं जोड़ियां आसमान में बनती हैं लेकिन शादियां जमीन पर होती हैं. शादी के बाद जोड़ियां जो सबसे अहम काम करती हैं, वह हनीमून (Honeymoon) है. हनीमून सभी जोड़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी कारण हनीमून डेस्टीनेशन (Honeymoon Destination) का चयन भी उतना ही अहम हो जाता है. एक परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन (Perfect Honeymoon Destination) का चयन काफी चुनौतीपूर्ण काम होता है. इसके लिए तैयारियां और रिसर्च काफी पहले से शुरू कर दिया जाता है.

देश और विदेश में हजारों हनीमून डेस्टिनेशंस हैं और इनमें सैंटा मोनिका (Santa Monica) का काफी महत्वपूर्ण स्थान है. इसका कारण यह है कि यहां कुछ ऐसी चीजें हैं, जो इसे खास लिस्ट में शामिल करती हैं.

सैंटा मोनिका दुनिया भर के न्यूली मैरेड कपल्स के लिए परफेक्ट हनीमून डेस्टिनेशन रहा है. अमेरिका के कैलिफोर्निया प्रांत के लॉस एंजेलिस काउंटी में स्थित यह एक बीचफ्रंट शहर है. हर साल लाखों की संख्या में पर्यटक सैंटा मोनिका आते हैं और इनमें से बहुत बड़ी तादाद न्यूली मैरेड कपल्स की होती है.

सैंटा मोनिका ट्रेवल एंड टूरिज्म विभाग की आधिकारिक वेबसाइट-सैंटामोनिका डॉट कॉम पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक साल 2017 में 87 लाख (8.7 मिलियन) लोगों ने सैंटा मोनिका का दौरा किया. इनमें से 42 लाख (4.2 मिलियन) लोग अमेरिका के बाहर से इस खूबसूरत शहर में पहुंचे. इन पर्यटकों से स्थानीय अर्थव्यवस्था में 1.96 अरब डालर की आमद हुई और 13350 हजार रोजगार पैदा हुए.

तो ऐसा क्या है जो सैंटा मोनिका को दुनिया भर में एक पसंदीदा हनीमून डेस्टीनेशन बनाता है?

सैंटा मोनिका दुनिया भर के बेहतरीन शहरों में से एक लॉस एंजेलिस के पास स्थित है और यही कारण है कि हनीमून कपल्स इसे अपना बेस बनाना पसंद करते हैं. यहां खान-पान से लेकर मौसम तक हर चीज रोमांटिक माहौल पैदा करता है. इसके इतर रोमांस के लिए लॉस एंजेलिस के सभी प्रमुख अट्रेक्शंस मसलन हालीवुड, बेवर्ली हिल्स, डिज्नीलैंड, यूनिवर्सल स्टुडियोज इत्यादि, यहां से एक घंटे की ड्राइव पर हैं.

ऐसा नहीं है कि सैंटा मोनिका में मनोरंजन, रोमांच या रोमांस के लिए उपयुक्त माहौल नहीं है. अगर आप शांति से अपने जीवनसंगिनी के साथ सुकून भरा पल बिताना चाहते हैं तो सैंटा मोनिका के रेजार्ट्स, होटल्स, बीचेज और कंट्रीसाइड आपको इसके लिए उपयुक्त माहौल देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

रोमांटिक डाइनिंग :

खानपान के मामले में सैंटा मोनिका का कोई जवाब नहीं है. यहां रोमांटिक डाइनिंग के लिए एक से बढ़कर एक अवार्ड विनिंग रेस्तरां हैं, जो आपके स्वाद, पेट और रोमांटिसिज्म का पूरा ख्याल रखते हैं. इनमें रफाएल लुनेटा द्वारा संचालित जिराफ रेस्टोरेंट काफी लोकप्रिय है. स्थानीय सर्फर लुनेटा का यह रेस्तरां फ्रेंच इंस्पायर्ड डिशेज के लिए मशहूर है और यहां का सीटिंग एरेंजमेंट शानदार है.

Santa Monica, California, 2016.



