कोरोना वायरस से निपटने के लिए चीन ने 10 दिन में बना डाला 1500 बिस्तरों वाला अस्पताल, VIDEO में देखें कैसे किया गया तैयार

चीन (China) में फैले जानलेवा कोरोनावायरस (Coronavirus) से निपटने के लिए 10 दिन के अंदर एक विशेष अस्पताल का निर्माण किया गया है. इस अस्पताल में सोमवार से मरीजों की भर्ती भी शुरू हो गई है. बता दें, यह वायरस चीन के वुहान (Wuhan) शहर से फैलना शुरू हुआ है और इस वजह से यहां के लोगों का इलाज करने के लिए ह्यूओशेनशान अस्पताल का निर्माण किया गया है. 1,500 बिस्तर वाले इस अस्पताल के निर्माण के लिए 10 दिन तक निर्माण दल ने दिन रात काम किया. शहर की आबादी 1 करोड़ 10 लाख है और इस वजह से संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोगों के कहीं भी आने-जाने पर रोक लगाई गई है.

वुहान में उपचार केन्द्र का युद्धस्तर पर निर्माण ऐसा दूसरा मामला है जब देश में किसी बिमारी के लिए दिन रात एक करके विशिष्ट अस्पताल बनाया गया है. इससे पहले 2003 में सार्स फैला था और इससे निपटने के लिए मरीजों के लिए एक सप्ताह में उपचार केन्द्र बनाया गया था. सरकारी मीडिया के अनुसार सोमवार सुबह 10 बजे अस्पताल में मरीजों का पहला जत्था पहुंचा. हालांकि मरीजों की स्थिति और उनकी पहचान के बार में कोई जानकारी नहीं दी गई है.

Watch the video to find out how the Wuhan Huoshenshan Hospital was completed in eight days. #coronaviruspic.twitter.com/zNY0yqeKlR