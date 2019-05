इस देश में सिर्फ 77 रुपये में मिल रहा है खूबसूरत घर, बस पूरी करनी होगी ये एक छोटी-सी शर्त

क्या कभी सोचा है कि आप सिर्फ 77 रुपये में घर में घर खरीद सकते हैं, वो भी विदेश में! जी हां, सबसे पॉपुलर टूरिस्ट और वेडिंग डेस्टिनेशन इटली में आपको सिर्फ 1 यूरो लगभग 77 भारतीय रुपये में घर मिल सकता है. ये घर इटली के एक टाउन मुसोमेली में मिल रहा है. यहां देखिए इस टाइन की वीडियो...

77 रुपये में यहां घर खरीदने के लिए यहां एक शर्त रखी गई है. इस शर्त के मुताबिक आपको खरीदा हुआ घर तीन साल में रिनोवेट कराना होगा. अगर नहीं किया तो ये घर आपसे वापस ले लिया जाएगा.

इटली के मुसोमेली में 500 घरों को बेचा जा रहा है, जिनमें से 100 घरों को ऑनलाइन बिक्री के लिए लिस्ट कर दिया गया है.

चुनावी नतीजे मानने से इनकार, खुद को विजेता घोषित कर लगा दी पुलिस की इमारत में आग

दरअसल मुसोमेली में रहने वाले लोग शहरों में काम और पढ़ाई के लिए जा चुके हैं. इस वजह से यहां के करीब 500 घर खाली पड़े हैं.

क्रिसमस के दौरान ऐसा दिखता है मुसोमेली

घरों के साइज़ की बात करें तो ये छोटे नहीं हैं बल्कि एक से ज्यादा बेडरूम वाले हैं. साथ ही घरों के बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है.

ये घर खरीदने के लिए आपको 77 रुपये के अलावा 5.5 लाख रुपये का सिक्योरिटी अमाउंट भी देना होगा. इसके अलावा घर को रिनोवेट कराने के लिए 2.7 लाख की राशि एडमिन को देनी होगी.

Viral Video में देखिए कैसे 16 सेकेंड में धराशाई हुई 21 माले की बिल्डिंग...

बता दें, मुसोमेली में कई ऐतिहासिक गुफाएं, महल और चर्च हैं. स्थानीय लोगों के शहर चले जाने की वजह से इलाके की आबादी कम हुई है. इस जगह को फिर से बसाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है.

मुसोमेली की तस्वीर...

In Sicily, just a few hours' drive from the famed Amalfi coast, the ancient town of Mussomeli is selling 100 properties for $1.60 — as the local government seeks to revitalize the stagnating area as residents flock to urban areas. https://t.co/4IR7LfXhAypic.twitter.com/f7llybHMxr