क्या है Howdy Modi का मतलब? जानिए अमेरिका में होने वाले PM मोदी के इस प्रोग्राम के बारे में सबकुछ

अमेरिका में होने वाले Howdy Modi प्रोग्राम पर पूरी दुनिया की नजरें हैं. यह प्रोग्राम खासकर पीएम मोदी (Pm Modi) के लिए ही आयोजित किया जा रहा है. Howdy Modi में अमेरिका में रहने वाले करीब 50 हजार से ज्यादा भारतीय हिस्सा लेने वाले हैं. इवेंट में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) भारतीय मूल के अमेरिकियों को संबोधित करेंगे. ट्रंप के साथ इस प्रोग्राम में अमेरिका के कई दिग्गज नेता भी शामिल होंगे. ये प्रोग्राम एनआरजी स्टेडियम, ह्यूस्टन में 22 सिंतबर को आयोजित किया जाएगा. हाउडी मोदी प्रोग्राम (Howdy Modi) अमेरिका और भारत के रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाला है. ‘हाउडी मोदी' में ट्रंप की मौजूदगी का मकसद अमेरिका-भारत संबंधों को और मजबूती देना है.

इसका मकसद दोनों देशों के अधिकारियों के बीच तनावपूर्ण व्यापार वार्ता और कश्मीर मामले को लेकर सरकार की आलोचना के बीच प्रधानमंत्री के प्रति अमेरिका का समर्थन दर्शाना है. बता दें कि दोनों देशों के अधिकारी ह्यूस्टन में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात से पहले एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहे हैं. ट्रंप ने शिकायत की थी कि भारत द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर लगाए जाने वाले शुल्क ‘‘अब स्वीकार्य'' नहीं हैं, जिसके बाद दोनों देशों के बीच व्यापारिक तनाव बढ़ गया है.





क्या है Howdy Modi का मतलब? (Howdy Modi Meaning)

Howdy शब्द का मतलब है How do you do यानी आप कैसे हैं. Howdy शब्द How do you do का छोटा रूप है. यह शब्‍द अब अमेरिकी समाज में प्रचलन से धीरे-धीरे बाहर होता जा रहा है. हालांकि अमेरिका के दक्षिणी राज्यों में इस शब्द का प्रयोग आम बोलचाल की भाषा में किया जाता है.

कौन है इस प्रोग्राम का आयोजक

Howdy Modi प्रोग्राम का आयोजन टेक्सास इंडिया फोरम कर रहा है. टेक्सास इंडिया फोरम एक गैर लाभकारी संगठन है जिसका काम भारत और अमेरिका के बीच सहयोग को बढ़ाना है. हाउडी मोदी प्रोग्राम 1,000 से अधिक वॉलिंटियर्स और 650 टेक्सास स्थित वेलकम पार्टनर ऑर्गनाइजेशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है.

कितने बजे शुरू होगा प्रोग्राम (Howdy Modi Timing)

प्रोग्राम सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक चलेगा. इस प्रोग्राम के लिए गेट सुबह 7:30 बजे से खुल जाएंगे और सुबह 10 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा. ऐसे में जो लोग इस प्रोग्राम में शामिल होने वाले हैं उन्हें सुबह 10 बजे से पहले एंट्री करनी होगी.

इस साल तीसरी बार मिलेंगे पीएम मोदी और ट्रंप

पीएम मोदी और ट्रंप की यह इस साल तीसरी मुलाकात होगी. इससे पहले दोनों ने जापान में जून में जी20 शिखर सम्मेलन के इतर और फ्रांस में जुलाई में आयोजित जी7 शिखर सम्मेलन के इतर मुलाकात की थी.

अन्य खबरें

'हाउडी मोदी' को कपिल सिब्बल ने बताया बाहरी दिखावा, बोले- यदि यह इवेंट भारत के किसी गांव में होता तो...

ट्रंप के 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में शामिल होने पर बोले पाक के पूर्व राजनयिक- यह दिखाता है वह PM मोदी को मित्र मानते हैं