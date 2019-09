सोशल मीडिया पर 'डोरियन तूफान' का ये वीडियो 70 लाख के पार, जानिए क्या है इसकी सच्चाई

बहामास में आए डोरियन तूफान (Hurricane Dorian) ने खूब तबाही मचाई. अमेरिका के पूर्वी तट पर बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया. 290 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं चलीं, जिस वजह से तेज बारिश हुई. समुद्र में ऊंची-ऊंची लहरें उठीं. इस प्राकृतिक आपदा की वजह से अभी तक 43 लोगों की जानें जा चुकी हैं. बहामास के प्रधानमंत्री हुबर्ट मिनिस ने भी इस तूफान को अब तक का सबसे भयावह तूफान बताया.

वहीं, इसी बीच एक डोरियन तूफान का वीडियो काफी वायरल हुआ. इसमें फ्लोरिडा के तटों के पास समुद्र में ऊठती लहरों को कैमरे में कैद किया गया है. ये वीडियो देखने में इतना खतरनाक है, कि देखने वाला सहम जाए.

A view of Hurricane Dorian from the coasts of Florida. pic.twitter.com/1CgHofJ2LG