प्रेग्नेंट बीवी को अस्पताल में नहीं मिली बैठने की जगह तो खुद Chair बना पति, देखें Video

खास बातें प्रग्नेंट पत्नी के लिए कुर्सी बना पति अस्पताल में टेस्ट कराने के लिए गया था कपल इस दौरान अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला को नहीं मिली बैठने की जगह

केवल एक गर्भवती महिला ही यह बता सकती है कि जब उसके अंदर एक नया जीवन बढ़ रहा होता है तो उसे कैसा महसूस होता है. रातों में नींद न आने से लेकर तबियत खराब होना, आधी रात को अलग-अलग चीजें खाने का दिल करना और पैर सूज जाना आदि समस्याओं का सामना करने के बाद महिला नन्ही सी जान को दुनिया में लाती है. इस वजह से प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है और चीन के इस शख्स ने अपनी पत्नी के लिए जो किया वो वाकई सराहनीय है.

साउथ चाइना मोर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन का यह कपल अस्पताल में टेस्ट कराने के लिए पहुंचा था लेकिन उनकी बारी आने से पहले उन्हें काफी देर तक बाहर इंतजार करना पड़ा. काफी देर तक खड़े रहने के बाद गर्भवती महिला थक गई और उसके पैरों में दर्द होने लगा. हालांकि, डॉक्टर के रूम के आस-पास की सभी सीटों पर पहले से ही लोग बैठे हुए थे और उसे कहीं बैठने की जगह नहीं मिली. इसके बाद भी जब किसी ने गर्भवती महिला को सीट नहीं दी तो उसका पति उसके लिए कुर्सी बन गया और फिर उसने अपनी पत्नी को अपने कमर के सहारे बैठाया.

अस्पताल के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर काफी वायरल हो रहा है. वीडियो को साउथ इंडिया चाइना पोस्ट ने अपने ट्विटर पर भी शेयर किया है. इसमें आप देख सकते हैं कि यह शख्स जमीन पर बैठ कर अपनी पत्नी के लिए कुर्सी बन गया और उसे बैठने के लिए सहारा दे रहा है ताकि उसकी पत्नी के पैरों को आराम मिल सके.

Find a husband who'll become your "human chair" when you're pregnant and need a rest pic.twitter.com/tL8cX2x9uL — SCMP News (@SCMPNews) December 6, 2019

सोशल मीडिया पर भी लोग इस वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं और शख्स की सराहना कर रहे हैं.