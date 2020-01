Bushfire से जूझ रहे ऑस्ट्रेलिया में हुई झमाझम बारिश तो खुशी के मारे नाचने लगा बच्चा, देखें Video

सोशल मीडिया पर एक बच्चे का वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसे ऑस्ट्रेलिया (Australia) में शूट किया गया है. इस वीडियो में यह बच्चा पहली बार बारिश देख कर खुशी से नाचते हुए नजर आ रहा है. 9 न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो में 18 महीने का सुनी मैकेंजी कूदते और नाचते हुए दिख रहा है. वायरल हो रहा यह वीडियो न्यू साउथ वेल्स का है.

पिछले कई महीनों से पानी की कमी का सामना कर रहे ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में गुरुवार को भारी बारिश हुई, जिसके बाद लोगों को उम्मीद मिली कि इस बारिश से ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग पर काबू पा लिया जाएगा. आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में पिछले साल सितंबर में आग लगी थी, जो आज-तक के इतिहास में सबसे भयानक आग थी. इस आग की वजह से अब तक 29 लोगों की जान जा चुकी है. वहीं कई जानवरों की भी आग के कारण मौत हो चुकी है.

इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के कुछ इलाकों में हुई बारिश से लोगों के चेहरों पर खुशी है. सुनी मैकेंजी के इस खूबसूरत वीडियो को उसकी मां टिफनी मैकेंजी ने शूट किया है. उन्होंने यह वीडियो 9 न्यूज के साथ शेयर किया है. ट्विटर पर इस वीडियो को भारतीय वन सेवा अधिकारी सुशांत नंदा द्वारा शेयर किया गया है.

वीडियो को ट्विटर पर शेयर करते हुए सुशांत नंदा ने लिखा, ''पानी की कमी का सामना कर रहे ऑस्ट्रेलिया में भारी बारिश से लोगों के चेहरे पर खुशी आ गई है. 18 महीने के इस बच्चे ने पहली बार बारिश देखी और वह यह देख कर हैरान रह गया''.

Heavy rain in Australia is bringing joy to the drought stricken continent. This 18 month old boy, is thrilled seeing it for the 1st time.

सुनी की मां ने डेली मेल से बात करते हुए कहा, "जैसे ही बारिश शुरू हुई हम लोग घर से बाहर निकल आए और गमले में लगे पौधों को बाहर रखने लगे... तभी सुनी बाहर आकर बारिश में खड़ा हो गया." उन्होंने आगे कहा, "उसे पहले कभी इस तरह से बारिश देखने का मौका नहीं मिला. पिछले 3 सालों में उनके घर के आस-पास कभी बारिश नहीं हुई. हम उम्मीद कर रहे हैं कि यह बारिश अगले 5 दिन तक इसी तरह होती रहे''.

