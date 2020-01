कभी देखा है पानी से भरा बवंडर! VIDEO में देखिए कैसे नीचे से ऊपर दौड़ रहा है पानी

डेनमार्क के फरो आइलैंड का एक शानदार वीडियो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है पानी नीचे की तरफ नहीं बल्कि ऊपर की तरफ तैर रहा है. सैमी जोकोस्बन (41) नाम के शख्स ने इस वीडियो को अपने कैमरे में कैद किया.

सैनी फरो आइलैंड पर घूमने आए थे, तभी उन्होंने देखा इस समुद्र के पास बने पहाड़ पर पानी नीचे से ऊपर चढ़ रहा है.

WOW!!! Extraordinary capture of a #vortex forming along the cliff of Beinisvørð which is a 470m sea cliff in Suðuroy, the Faroe Islands during a #windstorm on the 6th January! video taken by Samy Jacobsen #severeweather#extremeweatherpic.twitter.com/I2kLZUv2xs