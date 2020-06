अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा की चीन की दृढ़ इच्छाशक्ति को हल्का न आंके भारत: चीनी विदेश मंत्रालय

पूर्वी लद्दाख की गालवान घाटी में भारतीय-चीनी जवानों के बीच में हुई हिंसक झड़प पर चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया है. चीनी विदेश मंत्रालय ने इस झड़प के पीछे भारतीय सेना को बताया है. चीन ने आरोप लगाया है कि भारतीय सेना के जवानों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पार किया और समझौता तोड़ा. चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने गुरुवार को ट्विटर पर ट्वीट कर लिखा, 'भारतीय जवानों ने आपसी समझौते को तोड़ा और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार घुस आए. उन्होंने जानबूझकर चीनी सेना के अफसरों और सैनिकों को भड़काया, जिससे कि उनके आपस में शारीरिक हिंसक झड़प हो गई और इससे जानें गईं.'

Indian front-line troops broke the consensus and crossed the Line of Actual Control, deliberately provoking and attacking Chinese officers and soldiers, thus triggering fierce physical conflicts and causing casualties.