जापानी पोत ‘डायमंड प्रिंसेज’ पर मौजूद भारतीयों की आज होगी घर वापसी

जापान तट के पास पृथक खड़े किये गये पोत पर मौजूद जिन भारतीयों की कोरोना वायरस के लिए की गई जांच में नतीजे पॉजिटिव नहीं आए, उन्हें एक चार्टर्ड विमान से 26 फरवरी को स्वदेश लाया जाएगा. भारतीय दूतावास ने मंगलवार को यह जानकारी दी. इस पोत पर सवार संक्रमित भारतीयों की कुल संख्या 16 हो गई है.टोक्यो के पास योकोहामा तट पर तीन फरवरी को खड़े किए गए पोत ‘डायमंड प्रिंसेज' में सवार कुल 3,711 लोगों में 138 भारतीय भी शामिल हैं. इनमें चालक दल के 132 सदस्य और छह यात्री हैं.



PCR test results for ALL Indian nationals declared-02 more Indians tested positive to #COVID19 , taking the total to 16. Those fulfilling conditions and consenting to repatriation to India on 26 Feb being facilitated by the Indian Government. Details shared with them. @MEAIndia



दूतावास ने मंगलवार को ट्वीट किया ‘‘जिन भारतीयों की सीओवीआईडी-19 के लिए की गई जांच में नतीजे पॉजिटिव नहीं आए, चिकित्सा दल की मंजूरी के बाद उन्हें वापस ले जाने के लिए विमान की व्यवस्था की जा रही है.'' ट्वीट में कहा गया है ‘‘इस संबंध में एक ई-मेल परामर्श विस्तृत ब्यौरे के साथ उन्हें भेजा गया है.''

A chartered flight is being arranged to repatriate Indian nationals onboard #DiamondPrincess, provided they have (a)consented; (b)not tested positive for #COVID19; (c) cleared by the medical team. An email advisory to this effect, with details, has been sent to them. @MEAIndia