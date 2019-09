नीला नहीं इस देश में आसमान का रंग दिखा लाल, सोशल मीडिया पर Video वायरल

सोशल मीडिया पर इंडोनेशिया (Indonesia) की तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों में पूरा आसमान लाल रंग का दिख रहा है. लोग इन तस्वीरों को देख घबरा गए कि आखिर कैसे आसमान लाल धुंध से भर गया. सोशल मीडिया पर #Bloodredsky नाम से इस लाल आसमान की फोटोज़ और वीडियो ट्रेंड कर रही हैं.

बता दें, ये तस्वीरें इंडोनेशिया के जांबी प्रांत (Jambi) की हैं. जहां पिछले हफ्ते जंगलों में आग लग गई थी. ये आग इतनी फैली कि नीला आसमान पूरा लाल हो गया. यहां रह रहे लोगों को गले में खराश और आंखों में जलन भी महसूस हुई.

ट्विटर पर इन तस्वीरों और वीडियो को खूब देखा जा रहा है.

Red sky seen in #Jambi, Indonesia. What you're seeing is Mie scattering/ Reyleigh scattering. The reason this is happening is due to toxic pollution which is 153% higher than what is typically considered to be toxic air pollution. We have screwed this

planet.#AirPollutionpic.twitter.com/pX9A0HBEk1 — Juned Sumra (@JunedSumra) September 24, 2019

異世界の扉 (Isekai no Tobira)

~The Door of Another World~



WTH is that? Another Japanese novel with #isekai genre?



No. This is a door from a certain village in Jambi, Indonesia.



The red sky is not photoshopped, but a real nightmare because of very thick haze from Forest Fire. pic.twitter.com/kfthXxE7zz — Duke of Condet (@DukeCondet) September 23, 2019

Dapet kiriman video sama temen di bagian kumpeh,muaro jambi. Suasana nya jadi merah karna asap dan titik api disana, di kota jambi hanya asap yang tebal.

Pak @jokowi tolong lirik kami di jambi ini :(( pic.twitter.com/pY6IZaiElB — bodoamat (@nirmasptri) September 21, 2019

Genuinely terrifying image from Indonesia's ongoing environmental catastrophe: red sky in Muaro Jambi, in Sumatra. pic.twitter.com/G45MvigNjM — Mattias Fibiger (@mefibiger) September 22, 2019





बता दें, आस-पास लगी आग और प्रदूषण की वजह से आसमान कई बार धुंधला हो जाता है. प्रदूषण के कारण आस-पास की चीज़ें भी साफ नहीं दिखतीं. इस वजह से लोगों को भी सेहत से जुड़ी कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है. लेकिन इस तरह का लाल आसमान पहली बार ही देखा गया.

वहीं, हाल ही में यूएस की वेबसाइट वर्ल्ड्स एयर पॉल्युशन ने सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी की, जिसमें इंडोनेशिया का जकार्ता छठे स्थान पर रहा.

